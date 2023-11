Successful story Gare Saint Sauveur Lille, 25 novembre 2023, Lille.

Successful story 25 et 26 novembre Gare Saint Sauveur Gratuit

[DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES SOLIDARITES INTERNATIONALES]

Venez assister à un spectacle-atelier de réparation de vélos, mêlant installation vidéo-plastique, conte, théâtre, danse, vélorution et travaux manuels. Ce temps, à la croisée des genres, est l’occasion de découvrir comment la pratique du vélo peut être à la fois un outil de liberté, un levier de mémoire, mais aussi de changement sociétal au sein d’un camp de réfugiés en Palestine : New Askar Camp.

« Successfull Story », c’est l’histoire de Muhammad Abdul Rahman Badran, qui a trouvé, grâce à la découverte de la pratique du cyclisme, la force d’avancer dans un contexte de vie très complexe.

« Successfull Story », c’est aussi l’histoire de Bushra, jeune danseuse de dabka (danse traditionnelle du Moyen-Orient) qui cherche à s’affranchir des codes sociétaux, et dont la pratique du vélo deviendra un symbole.

Le cyclisme devient alors une passion contagieuse dans cette zone surpeuplée de New Askar Camp qui n’offre aucun espace, aucune possibilité de pratique sportive.

L’histoire de Bushra et de Muhammad est une histoire vraie, retranscrite ici par la compagnie DMT.

Spectacle-récit, à la croisée des genres. Spectacle-atelier réparation de vélo. Spectacle autour d’une installation vidéo-plastique. Spectacle-interactif où les spectateurs seront tous un peu acteurs.

Merci de venir découvrir ce spectacle en vélo.

Organisé par DMT cie, Lille Sud Insertion, FRANF, Keff Youth Development Association (Keffiyeh), New Askar Camp, Naplouse).

[Métro] Mairie de Lille ou Lille Grand Palais / [V’Lille] Boulevard Louis XIV

Gare Saint Sauveur 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59033 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 00 33 3 20 31 3000 http://www.garesaintsauveur.com https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3fbd4b0e-463f-4a51-97cc-33bdacb59dbc [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/dmtcompagnie »}, {« type »: « link », « value »: « http://dmt-cie.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T16:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

2023-11-26T14:30:00+01:00 – 2023-11-26T15:30:00+01:00

DMT Cie