FUNKY BOMBA présente Tropical Gare Saint Sauveur Lille, 24 novembre 2023, Lille.

FUNKY BOMBA présente Tropical Vendredi 24 novembre, 19h00 Gare Saint Sauveur Entrée libre

// FUNKY BOMBA

Attiré par les sons chauds de la musique funk, soul et jazz, Funky Bompa s’ouvre très vite aux rythmes latins et afro au gré de ses périples caribéens à la recherche du disque parfait. Fervent défenseur du vinyle, co-fondateur de l’Atelier 210 et instigateur des soirées Tropical, des Blackout Sessions (écoutes dans le noir) et tant d’autres depuis 20 ans, Funky Bompa teste ses trouvailles et partage ses recherches en radio sur Kiosk, avec son soundsystem minimaliste Single Platine et lorsqu’on lui confie l’ambiance de nuits chaloupées.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/3PF7CnfmX »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T19:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:30:00+01:00

2023-11-24T19:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:30:00+01:00