[SHAKIN’ ST SO] Gare Saint Sauveur Lille, 22 novembre 2023, Lille.

[SHAKIN’ ST SO] Mercredi 22 novembre, 19h30 Gare Saint Sauveur Entrée Libre

De 20h à minuit, tu pourras te laisser emporter par une line-up soigneusement concoctée : résidents et guests surprises

– L’ESSENTIEL –

️ Quand? 22 novembre

Où? La Gare Saint Sauveur

Combien? Entrée gratuite

‍♂️ Qui?

// – UK Break Bass

Asile porte aussi bien son nom que sa frange. « Laissez vous porter, relâchez vous, laissez vous faire », une phrase qu’on peut vous dire tout aussi bien avant son set qu’en HP.

Heureusement, comme des calmants, sa musique rassurante met tout de suite dans l’ambiance, sa musique rassurante met tout de suite l’ambiance et vous lance dans l’aventure de la soirée.

Au menu : des basses à vous rendre fous et un jeu de rythmes aussi breaké que surprenant. On ne peut pas rêver mieux comme introduction pour Shackin’ St So.

Et puis, entre nous, Asile c’est Elisa à l’envers.

Vous voyez ? Déjà rassurés pour la suite.

// – UK Break Bass

Attention, Poilux va vous surprendre.

Originaire de Bordeaux, où il y a sûrement fait plus de rencontres musicales qu’œnologiques, il est généreux, puisqu’à chaque fois il ramène le soleil à Lille.

Grand fan de rythmes, ils vous proposera un spectre de musique dansant à souhait et dès le début, vous pourrez vous défouler corps et âme avec lui.

Enjoués, par des tracks bien trouvées, vous ne saurez même pas vous arrêter?

Il fait sans doute chaque fois son meilleur set, quoiqu’on réserve peut être ce titre au jour où il vous fera du live<>. EN attendant, ça cook au local.

// – Trance Groove

Jules, aka Mowgli, s’épanouit dans une techno solaire qui saura à coup sûr vous faire danser.

Joie et gourmandise, Jules manie la trance d’une oreille habile, mais saura augmenter rapidement les BPM pour satisfaire les plus demandeurs.

Grand par la taille mais surtout par l’énergie qu’il transmet, il dansera autant que vous derrière les platines.

// – Trance Groove

Boddi tisse son paysage sonore autour de la techno aux fortes influences groovy. Il fusionne soigneusement ses sélections en jouant avec des sonorités organiques.

Boddi développe également son univers et s’exprime à travers des productions rythmées invitant à la danse.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/224279647351462/ »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T19:30:00+01:00 – 2023-11-22T23:59:00+01:00

2023-11-22T19:30:00+01:00 – 2023-11-22T23:59:00+01:00