Soirée spéciale Algérie « D’où viennent-elles ? Histoires de recettes, recettes d’histoires » et Avant-Première DJAZAÏR’DOCS Mercredi 22 novembre, 19h15 Gare Saint Sauveur Gratuit – Avant-Premières sur réservation

[DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES SOLIDARITES INTERNATIONALES]

Pour célébrer les 10 ans de la coopération entre Lille et Tlemcen (Algérie), nous vous convions à une soirée spéciale dédiée à l’Algérie, avec deux temps forts.

Tout d’abord, la restitution du projet « D’où viennent-elles ? Histoires de recettes, recettes d’histoires » proposé par Attacafa, en lien avec l’association FAME et la Cuisine Commune de Chaud Bouillon. Avec des témoignages récoltés au cours de deux ateliers d’échanges et de pratiques sur la cuisine algérienne, où l’ambiance et la transmission du patrimoine culturel et culinaire ont été centrales.

Cette restitution est suivie de l’avant-première de DJAZAÏR’DOCS, organisé par Krysalide diffusion. Avec cinq courts métrages documentaires réalisés par de jeunes cinéastes algériens : Assia Khemici, Allia Louiza Belamri, Rima Kerkebane, Mourad Hamla et Khaled Khemis. Ces courts métrages sont des œuvres uniques, de nouveaux regards de l’intérieur portés par de jeunes auteurs témoins du temps présent. Cette soirée spéciale est l’occasion de présenter le programme DJAZAÏR’DOCS dans son ensemble (résidence d’écriture et tournages en Algérie, réalisation et montage en France).

Organisé par Krysalide Diffusion et NVA – Nouvelle Vague Algérienne, ATTACAFA, Les sens du goût, l’association FAME, et la Cuisine Commune de Chaud Bouillon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T19:15:00+01:00 – 2023-11-22T22:00:00+01:00

NVA_Krysalide Diffusion