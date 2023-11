Soirée Clips à la Gare Saint Sauveur Gare Saint Sauveur Lille, 18 novembre 2023, Lille.

Les clips produits en région par des associations de production ou autoproduits ont aujourd’hui peu d’espaces de diffusion, c’est pourquoi le CAP* veut les mettre à l’honneur au cours d’une soirée clips à la Gare Saint Sauveur.

Les artistes visuels et musicaux ayant pris part à ces clips pourront à la fois répondre aux questions du public et expliquer la relation entre musiciens et réalisateurs dans la conception d’un clip.

Un moment fort d’échange et de découverte !

*Collectif des associations de production

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.

