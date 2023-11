RÉALISONS UN CLIP ! Gare Saint Sauveur Lille Catégories d’Évènement: Lille

[6-12 ans] Atelier de réalisation d’un clip de vidéo musique avec Kiki Bronx, réalisatrices de clip. Découvrez les différentes étapes de la réalisation d’un clip de vidéo musique : de l’écoute du morceau au montage, en passant par l’échange d’idées et le tournage.

Racontez une histoire en vous laissant porter par le rythme de la musique et vous mettant en scène devant ou derrière la caméra.

Autant de possibilités que de sensibilités. En lien avec la soirée clip organisée par le CAP (Collectif des Associations de Productions des HdF) : https://www.facebook.com/events/1965084273870596 Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.

