PROJECTIONS DE COURTS-MÉTRAGES Gare Saint Sauveur Lille

Nord PROJECTIONS DE COURTS-MÉTRAGES Gare Saint Sauveur Lille, 15 novembre 2023, Lille. PROJECTIONS DE COURTS-MÉTRAGES 15 novembre – 6 décembre, les mercredis Gare Saint Sauveur Entrée Libre ➡ PROJECTIONS DE COURTS-MÉTRAGES

Rencontres Audiovisuelles

Gare Saint Sauveur – Cinéma

Du 08 novembre au 11 décembre 2023

⏲ Mer 15-22-29.11 | 06.12

Gratuit Projections d’un programme de courts métrages et échange autour des techniques de réalisation et des thèmes abordés. Assistez à plus de 45 minutes de projection sélectionnée par les Rencontres Audiovisuelles, en famille ! (À partir de 6 ans) Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T14:30:00+01:00 – 2023-11-15T15:30:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-11-15T14:30:00+01:00 – 2023-11-15T15:30:00+01:00
2023-12-06T14:30:00+01:00 – 2023-12-06T15:30:00+01:00

