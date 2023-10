BEFORE // LA NUIT LIBRE FESTIVAL Gare Saint Sauveur Lille, 9 novembre 2023, Lille.

// LINE-UP

// 4000HZ

Habité par une profonde passion pour la musique électronique, 4000 Hz captive son public et lui propose un voyage immersif à travers une sélection pointue.

Brouillant les frontières entre lumière et obscurité, euphorie et introspection, l’artiste partage un univers où des sonorités rave et entraînantes se mêlent à une techno industrielle incisive.

Fort de son expérience sur la scène locale et internationale, le producteur parisien a su attirer l’attention et voit son travail soutenu par des artistes et labels de renom avec notamment un dernier projet signé sur Blackworks.

Alors que son identité sonore est en constante évolution, 4000 Hz est bien décidé à imposer sa vision artistique sans concession.

Soundcloud : https://soundcloud.com/4000_hz

Instagram : https://www.instagram.com/4000hz

//WILD ANIMAL (Live)

Une voix sensible sur une musique sauvage, si ce n’est l’inverse. Voilà comment l’on pourrait décrire la musique de Wild Animal, projet électro émergent de la scène Lilloise. Le grand masque, aux immenses dents, qu’il arbore parle de son envie de danser furieusement, de lâcher prise, de renouer avec une part oublié de soi même.

Quelque part entre l’énergie saturée d’un Vitalic et le raffinement du groupe Moderat, Wild Animal propose une électro organique et efficace où s’entremêlent lignes mélodiques hypnotiques, rythmiques rugueuses et voix fragiles.

Les contours de cet univers singulier se mettent en place peu à peu avec les différents clips sortis et l’arrivée du premier EP “Love.0” début 2023. Un voyage initiatique qui parle de savoir lâcher prise quand c’est fini et tenir quand ça ne l’est pas.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T20:30:00+01:00 – 2023-11-09T23:30:00+01:00

