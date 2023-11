ÉCOUTER L’OMBRE Gare Saint Sauveur Lille, 9 novembre 2023, Lille.

Du 09 novembre –19h & 11 novembre –11h

Concert pour orchestre de radios, voix, magnétophone et objets lumineux

La place de celui qui écoute est essentielle dans tout moment sonore. Ce qui nous touche c’est l’expérience de l’écoute.

Nous avons rencontré des « entendeurs de voix ». Diagnostiqués le plus souvent comme schizophrènes par la psychiatrie, ils se sont constitués en réseau depuis quelques années. Ils proposent de prendre les voix en considération et de reconnaitre l’expertise des personnes concernées. Écouter ces voix est possible en pacifiant leurs présences plutôt que de les exclure et de les faire taire. Ils nous parlent de cet audible intangible.

ÉCOUTER L’OMBRE se fabrique dans la rencontre avec trois entendeur.se.s et le frottement de leurs voix avec celles des musicien.ne.s qui jouent avec des magnétophone, captent le réel, le transforme et le composent.

ÉCOUTER L’OMBRE invite les spectateur.rice.s à se positionner dans une écoute « à l’affût » grâce à un dispositif formé de plusieurs postes radios hétéroclites et d’objets lumineux vibratoires qui spatialisent le son et la lumière. À travers un dispositif électroacoustique, Anne-Julie Rollet et Anne-Laure Pigache s’appuient sur les porosités sonores des lieux pour en jouer. Christophe Cardoen explore quant à lui par sa singulière manière de travailler la vibration lumineuse, ce qui se joue entre la maîtrise et le lâcher prise.

