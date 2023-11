[EXPOSITION] L’OSSUAIRE DÉGINGANDÉ Gare Saint Sauveur Lille, 8 novembre 2023, Lille.

[EXPOSITION] L'OSSUAIRE DÉGINGANDÉ 8 novembre – 17 décembre Gare Saint Sauveur Entrée Libre

➡ L’OSSUAIRE DEGINGANDÉ ou La Collection Particulière du Professeur TROUBLÉ

Du 08 novembre au 11 décembre 2023

⏲ Mer | Sam | Dim : 12h-19h // Jeu | Ven : 14h-19h

La Collection particulière est un cabinet de curiosités d’un genre peu

commun puisqu’elle est composée de squelettes… qui bougent ! Amédée

Troublé, naturaliste et zoologue du XIXe siècle, s’est ingénié à redonner vie

et mouvements à des spécimens d’animaux pour le moins étranges.

Vous pourrez ainsi assister au gracieux envol du papillon des mers ou à la

danse hypnotique du poisson-poulpe !

➕ VISITES SPECTACLES

Si vous souhaitez en savoir davantage, toute la vie et l’œuvre du professeur vous

seront révélées lors de visites guidées quelque peu débridées par Nadège et

Bernard, deux guides à la fois passionnés et farfelus

12 | 19 | 26 Novembre ➕ 03 | 10 | 17 Décembre

15h | 16h | 17h | 18h

Reservez ici : https://my.weezevent.com/la-collection-particuliere-du-professeur-trouble-cabinet-de-curiosites

