Le Groove des Familles Gare Saint Sauveur Lille, 3 novembre 2023, Lille.

Groupuscule de DJ et de diggers aux passeports musicaux extensibles et aux sélections ultra-moites, Le Groove des Familles c’est 6 zigotos (Dave Funck, Donov, El Secundo, Frou Juice, Guilman et Madjoub Aga) partageant l’amour du son, du vinyle et du dancefloor caliente.

Ils diffusent depuis quelques années maintenant toute la musique du monde et bien plus encore sur la métropole lilloise.

Au programme de cette soirée qui s’annonce bouillante, Rare Groove, World Music, House, Disco, Electro, Tropical, et autres curios-hits-és des années 70-80-90, le tout mixé à 12 mains et à 4 platines.

Pas de limites dans la selecta, tant que ça danse !

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/6RVWmnr0x »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

2023-11-03T19:00:00+01:00 – 2023-11-03T23:00:00+01:00

2023-11-04T00:00:00+01:00 – 2023-11-04T00:30:00+01:00