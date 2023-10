Bic X Pépites Gare Saint Sauveur Lille, 1 novembre 2023, Lille.

Bic X Pépites Mercredi 1 novembre, 15h00 Gare Saint Sauveur Entrée libre

Tu pourras donc te poser tranquillement une manette de Super-Nintendo dans une main, une Hirondelle dans l’autre après avoir craqué sur ce tee-shirt tellement 90’s qui te faisait de l’oeil.

Rajoute par dessus des petites vibes d’Halloween avec une sélection de jeux spéciale frisson…

Plus fort que l’accord met/vin, ici on te propose un accord fripes/jeux vidéo !

Au menu, 4 univers où tu vas pouvoir jouer, chiner et frissonner…

Fripe & Déco par : Chiner avec amour

Les consoles BIC : Vectrex, Atari 2600

Fripe & Déco par : La frip’Adèle

Les consoles BIC : NES, Master System

Fripe & Déco par : Babulya & Mon brol friperie

Les consoles BIC : Super Nintendo, Megadrive

Fripe & Déco par : Maïtérama

Les consoles BIC : Playstation, Xbox

Et pour enrober tout ça, il y aura entre-autres : de la vente rétrogaming, du multijoueurs et plein d’autres surprises…

Si vous lisez ces lignes, c’est que vous avez déjà soufflé dans une cartouche… Bien que cette technique ne soit pas avérée, elle a pourtant rythmé notre enfance et nos longues nuits blanches passées sur nos chères machines 8, 16 ou 32-bit.

BIC (Blow Into Cartridge) est une association regroupant des « nostalgiques actifs » désireux de préserver nos souvenirs numériques et d’élever le jeu-vidéo au rang d’art vidéo-ludique. Les membres de BIC sont intimement convaincus que le jeu-vidéo fait partie intégrante de notre culture, notre éducation ainsi que de notre enfance. Il est de notre devoir de sauvegarder notre patrimoine ! À l’origine de ce projet se trouvent 4 frères partageant la même passion. Ils ont 4 approches bien distinctes du jeux-vidéo, mais surtout 4 visions complémentaires de ce média. Comment ne pas aimer les gros pixels dégueulasses ?

Le Collectif Pépites, créé début 2022, souhaite mettre en avant les entreprises indépendantes et acteurs économiques des Hauts de France à travers des événements publics et lieux insolites, pour leur permettre de profiter d’une vitrine le temps d’une journée et rencontrer une clientèle autre que celle des réseaux. Nous avons également comme centre d’intérêt, de remettre en circulation tous les objets ou vêtements mis de côté pour leur redonner une seconde vie et ainsi participer au recyclage et éviter d’acheter neuf lorsque cela est possible. Nous comptons+ de 65 adhérents, tous ayant déjà participé à notre dizaine d’événements à travers la métropole lilloise. Créateur de bijoux, upcycling, friperie vintage et/ou seconde main, illustrateur, graphiste, brocanteur, photographe, coach déco, etc.

Un univers diversifié 100% Made in Hauts de France !

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.

2023-11-01T15:00:00+01:00 – 2023-11-01T22:00:00+01:00

