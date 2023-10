SAINT SO EXTRA FMR Gare Saint Sauveur Lille, 28 octobre 2023, Lille.

SAINT SO EXTRA FMR Samedi 28 octobre, 14h00 Gare Saint Sauveur Entrée libre et gratuite

Partez à la découverte des artistes de la Métropole Lilloise et ses frontières !

Accompagnés de plus de 20 artistes de la métropole, ils s’approprieront St Sauveur pour une journée festive et passionnée autour de conférences, exposition, mapping et concerts de 14h à minuit.

Wezcods expo

Du graff en passant par la photographie, la peinture ou encore le pochoir, venez à la rencontre de la diversité artistique de la métropole lilloise et échanger avec les artistes pour en apprendre davantage sur leur travail et vous faire plaisir en acquérant pourquoi pas les œuvres présentées.

2 conférences sur les tendances actuelles de la création artistique

Des intervenants passionnés partageront leur vision et leur expérience, vous invitant à plonger au cœur de l’inspiration artistique qui anime la région. Venez découvrir les influences, les tendances et les défis de la création contemporaine autour de 2 conférences :

14h30 : Panorama des arts visuels en métropole lilloises et ses frontières

16h45 : Tour d’horizon des courants musicaux actuels de la métropole lilloise

Mapping – projection laser extérieure

A la tombée de la nuit, assistez à une projection artistique proposée par le collectif lillois NeoCore et laissez-vous emporter par cette expérience visuelle.

Soirée Rock’n Rap Concept

Terminez la journée dans une ambiance rock et rap avec 3 concerts et 1 DJ qui vont vous faire bouger toute la soirée !

De 19h à minuit DJ set et interludes assurées par DJ KZCO

20h15 Dudin : Riffs de guitare et slogans surréalistes , Joie et rock’n’roll depuis deux décennies

21h15 XII Amer : Rappeur, chanteur, guitariste et beatmaker, XIII Amer est un touche-à-tout animé par une seule et unique chose : le son et toute son architecture.

22h15 Coton Blanc : Beatmaker et DJ influencé par le rap US

Vjing

19h – 00h : Vjing sur écran géant LED par le collectif NeoCore

Informations et programme complet sur https://fb.me/e/1I6WYEHiz

