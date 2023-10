Week-end de clôture à la Gare Saint Sauveur avec lille3000 ! Gare Saint Sauveur Lille, 27 octobre 2023, Lille.

Week-end de clôture à la Gare Saint Sauveur avec lille3000 ! 27 et 29 octobre Gare Saint Sauveur Entrée libre

VEN 27 OCT

Concerts (Halle A)

LOWLAND BROTHERS (Hypnotic Soul)

Amoureux de la Black Music, des mélodies des 60’s et du groove des 70’s, LOWLAND BROTHERS ont façonné une Hypnotic Soul intemporelle toute droite issue de leurs affinités d’Outre-Atlantique.

La grande cohésion sur scène de ces cinq frères d’âme est évidente. Leurs lives puissants et habités sont autant d’invitations salvatrices à s’échapper en arpentant les grands espaces naturels américains à la manière d’un road movie made in US.

https://www.hsprodandco.com/live/lowland_brothers.htm

https://www.facebook.com/lowlandbrothers/

MATT VAN T. (one man band⏐hillbilly, country, americana)

« Un savoureux blend de country music, efficace comme un tube de honky-tonk ronflant dans un vieux transistor, épique comme un hymne d’outlaw country ou rurale et fiévreuse comme un shoot de hillbilly à la crème de bourbon… »

Matt Van T. est un enfant de la cam­pagne du Nord. Le rail qui perce le maïs, la vieille filature abandonnée et le vaste horizon de nuages blancs s’échappant au-dessus des champs sont autant d’images qui rappellent ce paysage rural américain ayant profondément marqué l’artiste autant que l’homme. Les esprits de Jimmie Rodger, The Carter Family, Hank Williams ou encore Johnny Cash ne sont jamais bien loin…

https://www.facebook.com/mattvantmusic/

———————————

DIM 29 OCT

Spectacle (halle A, cinéma)

DANS LA CABANE 16h > 16h30, 18h > 18h30

Conte ludique et fantastique, jeune public, dès 4 ans

Par le langage métissé du cirque, de la danse et de la marionnette, ce spectacle, inspiré de l’album de jeunesse L’enfant derrière la fenêtre de Dani Torrent et Anne-Gaëlle Féjoz sur l’autisme et la différence, est une invitation à entrer dans un univers métaphorique, poétique et ludique.

C’est l’histoire de Boreal, un enfant qui vit dans son monde. Un jour, il se construit une cabane pour s’isoler et surtout, pour s’abriter des autres, du bruit, de la différence et de tout ce qui l’effraye et le rend triste.

De manière sensible, DANS LA CABANE témoigne de la différence et de la difficulté de sortir de son isolement intérieur. Il permet à son protagoniste, de quitter ses appréhensions sans peur ni crainte, et par là même renvoie à nos propres difficultés à s’ouvrir aux autres.

Cie Curupira

solangelima.com

LA BRIGADE DES TUBES

Fanfare tudesque (Esplanade, terrasse)

15h00 > 15h45, 16h30 > 17h45, 18h30 > 19h15

En 2003, quelques saxophonistes chevronnés font un doux rêve fou : monter une fanfare en proposant à des musicien.nes débutant.e.s , inexpérimenté.e.s ou totalement novices d’y jouer : La Brigade Des Tubes est née.

Avec l’ambition immédiate d’ouvrir le collectif au plus grand nombre, sans aucune discrimination de genre, de niveau musical ou d’âge, pour y apprendre ou continuer la pratique d’un instrument selon les principes de l’éducation populaire.

Du funk aux musiques de l’Est en passant par le ska ou les tubes de Cindy Lauper, leur répertoire ne connait pas de limites. Tout y est permis pourvu qu’on prenne du plaisir à les jouer ensemble !

Fanfaronne dans la joie depuis l’an 2003

labrigadedestubes.com

Gratuit

Dans le cadre de l’automne à la Gare Saint Sauveur avec lille3000

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T19:30:00+02:00 – 2023-10-27T23:30:00+02:00

2023-10-29T15:00:00+01:00 – 2023-10-29T19:15:00+01:00