ST SO SUPER SONIC // Bassi, Vitaline, RB // ItinéraireBis Records Gare Saint Sauveur Lille, 26 octobre 2023, Lille.

ST SO SUPER SONIC // Bassi, Vitaline, RB // ItinéraireBis Records 26 et 27 octobre Gare Saint Sauveur Entrée libre

Vitaline

Nouvelle recrue du crew ItinéraireBis depuis le début de l’année, elle vous entraînera dans un voyage progressif à travers sa flow galactique et acide. Avec ses productions captivante elle vous transportera dans la Progressive House Trippie et Trancy .

Bassi

DJ et producteur français basé à Paris depuis 2013, il est également co-fondateur du label ItinéraireBis Records. Un subtil mélange de Tech House et de Progressive House, enrichi d’éléments atmosphériques et acid. Attention, GROOVE CONTAGIEUX.

RB – DJ Lillois depuis ses plus jeunes année, il sait manier la house avec un style ravageur ! Il se chargera du warm up pour vous chauffer dès le début de soirée !

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/3W4eioyfl »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T20:00:00+02:00 – 2023-10-26T23:59:00+02:00

2023-10-27T00:00:00+02:00 – 2023-10-27T00:30:00+02:00