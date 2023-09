Festival Boire, Manger, Dire Gare Saint Sauveur Lille, 20 octobre 2023, Lille.

Festival Boire, Manger, Dire Vendredi 20 octobre, 20h30 Gare Saint Sauveur Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Frère(s) (Théâtre). L’histoire de Maxime et Emile, deux apprentis cuisiniers dans le monde de la haute gastronomie, dans le cadre du Festival « Boire, Manger, Dire »

Maxime et Emile préparent le CAP cuisine. Ils ont 15 ans et viennent de milieux très différents. Tout les oppose mais ils sont vite inséparables. Leur complicité est puissante et joyeuse. Elle aide à traverser les épreuves et la dureté de l’apprentissage. Puis ils se lancent dans la vie professionnelle et grimpent ensemble les échelons du monde de la haute cuisine. Le voyage dure 20 ans et les conduira dans un routier, un bistrot fooding, une trattoriaminable, un restaurant étoilé. En passant par les gradins d’un stade de foot, une cellule de prison, l’Italie… Ils deviennent des hommes, découvrent la vie et n’en font qu’une bouchée. Et puis le lien s’abîme, rattrapé par la dureté du monde qui les entoure, celui des restaurants gastronomiques où pour survivre il faut devenir une machine. Qu’adviendra-t-il de leur amitié ? C’est une histoire empreinte de passion et de nostalgie, de rires et de larmes. Et comme en amour, il y a un début, un milieu et parfois une fin.

INFOS

RDV en Halle B de la Gare Saint Sauveur à 20h30

À l’issue de la représentation, concert dans la Halle A (Scène Bistrot)

GRATUIT sur réservation sur mangelille.com

Dans le cadre du Festival Boire, Manger, Dire, organisé par l’ESJ de Lille, Sciences Po Lille et Mange, Lille !.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Pony Production