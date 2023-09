FRWL : New Season Gare Saint Sauveur Lille, 19 octobre 2023, Lille.

FRWL : New Season 19 et 20 octobre Gare Saint Sauveur Entrée libre

LINE-UP

-Frontline b2b Sanctuary

-Hydrant

-Kapak

VJ : Hamza Mrabet / Nicolas Camarty

// Frontline b2b Sanctuary (BE)

Le duo belge originaire de Beernem à proximité de Bruges nous offrira un B2B exclusif avec de la nouveauté dans un style deep techy. Créateur de la soirée « Make it Rumble », ils ont également pu s’exprimer aux côtés d’artistes mythiques de la drum & bass (Fabio / Rizzle / One87). Un E.P sortira également sur le réputé Label Abyssal Music. Bref, deux artistes vraiment dans la vibe de la FRWL qu’il nous tarde de vous faire découvrir.

// Hydrant (FR)

Découverte totale de la scène, Hydrant commence à se faire un nom, doucement mais sûrement. Avec un style racé et une présence indéniable, il joue régulièrement aux côtés de nos amis parisiens (Forever Dnb / Vahanna Records). Côté production, il n’est pas en reste après une sortie remarquée sur

Hyperactivity. On attend la suite avec impatience. Attention : talent brut à ne manquer sous aucun prétexte.

// Kapak (FR)

Le résident et programmateur de la soirée reste concentré sur la mission première de FRWL ; pérenniser une soirée et le mouvement DNB sur Lille. Un spectre varié composé de valeurs sûres mais aussi de découvertes, une soirée ou on se sent bien et ou l’on peut danser et/ou chanter. En prime, un set en closing sans retenue histoire de bien commencer cette saison. Long live DNB !

VJ : Hamza Mrabet / Nicolas Camarty

Après une prestation visuelle de toute beauté lors des 1 ans de la soirée, nous avons décider de ne plus nous passer de leurs précieux services.

Une fois de plus ils nous proposerons une immersion totale dans leurs univers avec un vidéo act unique qui pimentera encore plus votre expérience.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T19:00:00+02:00 – 2023-10-19T23:59:00+02:00

2023-10-20T00:00:00+02:00 – 2023-10-20T00:30:00+02:00