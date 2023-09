Cinéma Jeune Public « Wallace et Gromit : Le mystère du lapin-garou » Gare Saint Sauveur Lille, 18 octobre 2023, Lille.

Cinéma Jeune Public « Wallace et Gromit : Le mystère du lapin-garou » Mercredi 18 octobre, 14h15 Gare Saint Sauveur Gratuit – Réservations obligatoires pour les groupes : T +33 (0)3 28 52 30 00 – relations.publiques@lille3000.com . Pour les individuels, accès libre dans la limite des places disponibles. Merci de vous présenter 15 minutes avant la séance.

Une aventure rocambolesque, mélant comédie et fantastique en stop motion.

Alors que la communune de Tottington Hall se prépare à son grand concours annuel de légumes, Wallace et Gromit ont monté une société visant à capturer des lapins envahisseurs qui dévorent les cultures du quartier.

Pour endiguer définitivement cette invasion, Wallace met au point une machine qui lave le cerveau des lapins afin qu’ils ne mangent plus de légumes. Mais l’experience tourne mal et, quelques temps plus tard, un mysterieux lapin-garou sème la terreur dans la communauté. Wallace et Gromit se lancent alors à sa poursuite.

Séance accompagnée d’un quiz à l’issue de la projection.

INFOS

Durée : 1h25

Âge : à partir de 6 ans

Lieu : présentez-vous à l’accueil de la Gare Saint Sauveur (Halle A)

Gratuit

Réservations obligatoires pour les groupes : T +33 (0)3 28 52 30 00 – relations.publiques@lille3000.com .

Pour les individuels, accès libre dans la limite des places disponibles. Merci de vous présenter 15 minutes avant la séance.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« link »: « mailto:relations.publiques@lille3000.com »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T14:15:00+02:00 – 2023-10-18T15:40:00+02:00

2023-10-18T14:15:00+02:00 – 2023-10-18T15:40:00+02:00

© CinéLigue Hauts de France