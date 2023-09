Fonky Bal – Bal Funk, Rap Gare Saint Sauveur Lille, 13 octobre 2023, Lille.

Fonky Bal – Bal Funk, Rap Vendredi 13 octobre, 20h30 Gare Saint Sauveur Entrée libre

Le FONKY BAL est peut-être un DJ set augmenté, ou alors, un bal populaire avec un orchestre et des machines/platines. Dans tous les cas, c’est un répertoire qui groove.

On y passe en revue le Funk des années 70 et 80, le rap des années 90 et 2000 et la musique d’aujourd’hui dans la même veine. Le Clavinet de Stevie Wonder, les arrangements de cuivre s de Quincy Jones, les samples ciselés d’un Busta Rhymes ou d’un Dr Dre se mélangent au rap/Chant. La guitare, la basse, la batterie, le clavier et les scratch trouvent leur place et s’approprient un répertoire qui fait danser sans relâche.

Et si pour danser, on ne sait pas par quel pied commencer, il y aura au moins un danseur pour vous accompagner !

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T23:30:00+02:00

© Hervé Leteneur