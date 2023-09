ARTEFAKT AGENCY Gare Saint Sauveur Lille, 12 octobre 2023, Lille.

ARTEFAKT AGENCY Jeudi 12 octobre, 19h00 Gare Saint Sauveur Entrée libre

{WEX10}

Cette année a été sa meilleure, surtout durant l’été 2022. En effet, des labels tels que Combine Audio, Odd Recordings ou encore le label de Sam Paganini appelé Jamg lui ont permis de partager tout son talent et son imagination. Plusieurs de ses titres sont classés dans le top 100 de Beatport et sont joués par des artistes comme Carl Cox, Amelie Lens, Adam Beyer ou Pan Pot dans des festivals du monde entier comme Tomorrowland, Love Family Park ou Awakenings. Il est là pour rester, étant un bon pari pour l’avenir de la musique techno.

AMMØ

Rencontrant la techno à l’âge de 18 ans, il a participé à de nombreux festivals techno où il cherchait son propre style. Définitivement convaincu qu’il veut jouer de la techno avec des vibrations qui se rapprochent de celles de Kobosil, il a donc commencé sa carrière dans differents bars et boîtes de sa ville native. Il compte assurément migrer vers d’autres club européen notamment aux Pays-Bas, en Espagne ou encore en Allemagne. Ne doutez pas de ses compétences, car il présente un engouement fulgurant.

SLOMA

Sloma est un dj & producteur français basé à Lille. Passionné par la musique au sens large, son oreille est très vite captivée par les sons électroniques New beat, et la scène techno/club belge des années 90. Cette musique physique et les réactions du public sont alors une révélation. Depuis les années 2000 et après plusieurs résidences dans les clubs et bars underground lillois (MOOG, tchouka, WIO, Bernadette, GORILLA, Windsor..) il partage des sets spécifiques et variés allant de la deep, à la house au disco jusqu’à la techno. Pourvu que ça groove… En parallèle de ses dj sets, il développe son univers sonore à travers ses propres productions, toujours dans le but de partager sa passion de façon simple et généreuse, en atteignant un sentiment de communion avec le public.

908 FUNKSTERS

C’est la jonction entre la House et le Hip-Hop par le sampling de vieux sons Funky/Disco/Soul sur du 125 BPM cuisiné avec amour à la MPC. Le tout orchestré par deux DJs/Beatmakers (Joseph et Alex).

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/3gTICa4Yh »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T19:00:00+02:00 – 2023-10-12T23:30:00+02:00

2023-10-12T19:00:00+02:00 – 2023-10-12T23:30:00+02:00