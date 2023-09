Citygo x ST SO invitent MEZERG Gare Saint Sauveur Lille, 11 octobre 2023, Lille.

Citygo x ST SO invitent MEZERG Mercredi 11 octobre, 18h30 Gare Saint Sauveur Entrée Libre

Citygo, le leader du covoiturage urbain sur courte-distance avec plus de 7,5 millions de trajets réalisés depuis 2016, débarque à Lille !

Avec son application de covoiturage urbain, Citygo a déjà permis de mettre en relation plus de 2,5 millions de particuliers faisant le même trajet, leur permettant de partager à la fois leurs frais de déplacement et leur empreinte carbone, le tout en créant du lien social s’engageant ainsi pour la communauté urbaine et périurbaine notamment les jeunes, étudiants et travailleurs.

Pour marquer son arrivée à Lille, Citygo te propose une soirée de lancement avec MEZERG !

>> LINE UP <<

> MEZERG

Mezerg s’accroche pieds et mains liés à ses instruments, tel un sémaphore il nous envoie les signaux visuels et sonores d’une techno électro acoustique et nous embarque pour une croisière énergisante aux accents Balkaniques… Préparez vous à une explosion de touches ! Ca va briser des nuques et taper du pied !!!

Warm up :

> Les Yeux Orange

> Alex Nilson

// INFOS PRATIQUES

Entrée GRATUITE

Terrasse jusqu’à minuit

Métro ligne 2 : Arrêt Grand Palais

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T18:30:00+02:00 – 2023-10-11T23:30:00+02:00

