Fête du potager Gare Saint Sauveur Lille, 1 octobre 2023, Lille.

Fête du potager Dimanche 1 octobre, 10h00 Gare Saint Sauveur

Dimanche

10h00 : Arrivée des jardiniers les plus motivés pour éplucher et faire les soupes, RDV à la Ferme urbaine.

12h00 : Auberge espagnole, ramenez quelque chose pour un déjeuner collectif avec dégustation des soupes !

Toute l’après midi : Distribution des soupes et grainothèque de la MRES

14h30 : Ateliers zéro déchet par Hellemmes Zéro déchet et atelier Adopte une menthe

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T10:00:00+02:00 – 2023-10-01T17:00:00+02:00

