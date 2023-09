Livomatic – Week-end carte blanche à Vailloline Gare Saint Sauveur Lille, 30 septembre 2023, Lille.

Livomatic – Week-end carte blanche à Vailloline 30 septembre et 1 octobre Gare Saint Sauveur Gratuit

Vailloline Productions présente LIVOMATIC, son week-end carte blanche à la Gare Saint Sauveur dans le cadre de l’Automne à la Gare Saint Sauveur avec lille3000, les 30 septembre et 1er octobre.

Cet événement mettra en avant les propositions artistiques et culturelles de l’association, notamment dans le domaine des musiques actuelles et des spectacles destinés au jeune public.

Implantée dans la Métropole lilloise et sur la Côte d’Opale depuis 2008, Vailloline oeuvre à la promotion d’artistes aux talents multiples issues des musiques actuelles. L’association se distingue par sa production et sa diffusion de concerts à destination des enfants, tels que les Biskotos, Typotypex, Ouïr l’Inouï et Contre-Visite.

C’est cette double spécificité que Vailloline met en exergue dans le cadre de LIVOMATIC.

*_Le samedi sera dédié aux musiques actuelles.

*_La Mécanique des sons inaugurera le week-end dans la halle b avec ses siestes musicales. Au Bistrot de Saint-So, les amateurs d’art pop seront ravis de découvrir le talentueux trio Cœur Kaiju, la dandy’s touch de Lome, la douceur d’Elle crie séduira les amateurs de chanson française sensible. Le Maëstro Chamberlain, maître pianiste, nous proposera un set totalement inédit pour conclure le samedi.

*Le dimanche sera consacré aux concerts intimes et spectacles familiaux.

*« Ouïr l’Inouï » captivera les petites oreilles grâce à une expérience ludique et sonore unique, qui transforme les sons du lieu en une chanson, en direct. Les mythiques Biskotos proposeront leur concert de rock spécialement conçu pour les enfants, offrant ainsi aux plus jeunes l’occasion d’assister à leur premier concert dans une ambiance musicale énergique. Elle crie (comme son nom ne l’indique pas tout à fait) proposera un conte musical en milieu d’après-midi.

Le dimanche se clôturera avec l’expérience folk sépulcrale de L’ivrenoir et le concert post-rock océanique de Corde.

Tout au long du week-end, une exposition sonore et plastique réalisée en collaboration avec le plasticien Grégory Valentin et le musicien Grégory Allaert sera le fil rouge de l’événement. Elle donnera lieu à des restitutions d’ateliers menés avec les jeunes usagers du Centre Social la Busette dans la maison Bikini.

LIVOMATIC promet d’être une expérience artistique et culturelle immersive et sensible. Rendez-vous les 30 septembre et 1er octobre. Toutes les informations sont disponibles via ce lien : https://bit.ly/livomatic

Un week-end proposé par le Collège Saint Sauveur, dans le cadre de l’Automne à la Gare Saint Sauveur avec lille3000.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://view.genial.ly/647894b1662c220011bbe8c5 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/264280379643890 »}] [{« link »: « https://bit.ly/livomatic »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/264280379643890 »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

