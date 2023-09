Musiques en circulation, d’ici et d’ailleurs Gare Saint Sauveur Lille, 29 septembre 2023, Lille.

Musiques en circulation, d’ici et d’ailleurs Vendredi 29 septembre, 19h30 Gare Saint Sauveur Entrée libre, sans réservation

4 projets composés de langues et de sonorités variées, issus de voyages ou de collaborations avec des artistes originaires de pays différents. Là le fado, ici le rebetiko, des musiques latines aux accents des Balkans…

Des musiques qui se déplacent et se rencontrent.

Des mélodies glanées ailleurs, des chansons écrites ici.

Des créations, de l’expérimentation, de la poésie et de la fête.

Identités multiples, mosaïques de sons et doux bazar pour une soirée pleine de courants d’airs.

AU PROGRAMME :

SALLE DE CINÉMA

19h30 – À LA SURFACE (théâtre / performance sonore)

Extrait du spectacle À la surface.

À la surface est un spectacle sonore immersif inspirés de récits traitants des mondes engloutis. Tantôt plongeant dans les profondeurs subaquatiques, tantôt voguant à la surface, le personnage-narratrice se remémore, raconte et redonne vie aux personnes et lieux qu’elle a aimés, abordant ainsi l’errance, la nostalgie et les relations filiales. Sur des sons pré-enregistrés et/ou traités en direct, la voix de la narratrice est chantée, parlée, chuchotée, criée, répétée et modifiée en live.

Emma Prat : voix / Aurélien Menu : composition sonore live

SUR LA SCENE :

20h – LUNAR (latin folk / pop)

Fondé par la chanteuse Emma Prat et les guitaristes Alonso Neyra Salaverry et Reynold Martínez, LUNAR combine folk latine, jazz, et fado à travers des chansons écrites en espagnol et en français. Entremêlant les voix et les guitares, le trio nous livre une musique délicate, hybride et métissée.

Emma Prat : voix / Reynold Martinez : guitare, chœurs / Alonso Neyra Salaverry : guitare, chœurs

21h – AÂMA (jazz / world / pop)Solaire et hypnotique, alchimique et chamanique, le quintet explore les frontières du jazz et fait cohabiter les mélodies orientales et les sonorités d’Afrique Centrale. Pour ce premier concert, le groupe présentera ses compositions, à base d’envolées instrumentales et vocales et d’une pointe de rock progressif, plaçant l’improvisation au centre.

Emma Prat : voix / Bertrand Maïlar : guitare / Xavier Pernet : percussions

/ Sami Foukani-Descamps : contrebasse

22h – NALIKA (musiques grecques)Enivrant et festif, NALIKA nous fait voyager dans les Balkans, entre musiques populaires grecques et tallava albanaise.

Emma Prat : voix / Romain Desreumaux : clarinette,sax / Maxence Basselet : guitare / Louis Desseigne : saz / Johannes Leroy : percussions / Sami Foukani-Descamps : contrebasse

Une soirée organisée dans le cadre de la programmation nomade d’Attacafa, Scène Universelle Nomade et de l’Automne 2023 à la Gare Saint Sauveur avec lille3000

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.

