La compagnie les blouses bleues propose un week-end créatif et participatif autour de l’imaginaire du vivant à travers plusieurs performances mêlant les corps et les images, en résonance avec son répertoire actuel.

L’occasion de fêter ses 20 ans à travers ce week-end exceptionnel en réunissant pour le public lillois de nombreux artistes des arts de scène et des arts visuels attachés à la compagnie.

Jean Paul Mehansio, chorégraphe franco-ivoirien associé aux blouses bleues sera mis à l’honneur tout au long de ce temps fort afin de valoriser ce partenariat de coopération artistique internationale entre les deux compagnies d’Abidjan et Lille.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

