CHOUK BWA & THE ÅNGSTRÖMERS + MILENA ROUSSEAU DJ Vendredi 22 septembre, 20h00 Gare Saint-Sauveur Gratui – Sans réservation

CHOUK BWA & THE ÅNGSTRÖMERS

En septembre 2016, le groupe de vodou haïtien Chouk Bwa Libète (WOMEX 2015) rencontre le duo bruxellois The Ångströmers. Leur nouveau projet combine une profonde sensibilité dub avec la science du rythme et la spiritualité haïtiennes.

Les synthés modulaires et autres instruments électroniques vintage apportent une autre dimension à la musique de Chouk Bwa, même si c’est toujours le groove et le tempo fluide du groupe qui mènent l’énergie de l’ensemble : pas d’ordinateurs portables, pas de boîtes à rythmes, car certaines libertés ne peuvent être contraintes. De plus, les instruments électroniques sont directement reliés auxtambours qui les nourrissent d’impacts et de caresses.

Toutes les familles vodou sont présentes avecleurs nombreux rythmes et chants.

De mai à août 2022, Chouk Bwa & The Ångströmers sont enfin remontés sur scène, après avoir été brutalement séparés par la crise covid. Donnant une trentaine de concerts en Europe, ils ont profité de l’occasion pour enregistrer leur set live. La connexion entre la tradition vodou d’une part, l’électronique analogique d’autre part, est encore plus profonde, avec en plus une sorte de rage due à l’incroyable difficulté du monde.

Le résultat musical est sauvage et très électrique.

Retrouvez les à St-So le 22 septembre juste avant la sortie de leur album le 6 octobre prochain.

MILENA ROUSSEAU DJ

Dj, Sound designer, musicienne et programmatrice sur FIP, elle a frotté ses platines dans les soirées parisiennes avant de poser ses valises de beats irrésistibles à Marseille. Inspirée par les latitudes solaires, elle a concocté un mix 100% électropical !

Dans le cadre de l’Automne 2023 à la Gare Saint Sauveur avec lille3000

Gare Saint-Sauveur 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas, 59800 Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T20:00:00+02:00 – 2023-09-22T22:30:00+02:00

dub vodou

Chouk Bwa and The Angstromers