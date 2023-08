Le Grand Orchestre de Muzzix s’éclate à Saint Sauveur Gare Saint Sauveur Lille, 16 septembre 2023, Lille.

Le Grand Orchestre de Muzzix s’éclate à Saint Sauveur 16 et 17 septembre Gare Saint Sauveur Gratuit – Entrée libre

Les 16 et 17 septembre prochain, en guise d’ouverture de son temps fort et dans le cadre de l’Automne 2023 à la Gare Saint Sauveur avec lille3000, Muzzix investit la Gare Saint Sauveur pour un week-end à la programmation riche de croisements et de frottements sonores. Pensé comme une expérience pour le public mais aussi pour mettre en relief ce lieu atypique, la Gare Saint Sauveur accueillera pendant ces deux jours des projets en continu et pas moins d’une vingtaine de musiciens différents.

Samedi 16.09

14h-23h30

Lorsque l’on annonce de la musique en continu, aucune exagération n’est à pourvoir. Entre 14h et 19h, joueront toutes les heures et dans les différents espaces, des projets issus du collectif mais aussi des rencontres impromptues et improvisées à l’extérieur.

La salle de cinéma accueillera le solo de Fred l’Homme ainsi que la projection du documentaire Rhapsodie Juridique. Le trio TOC et les musiciens du collectif prendront la tête de la soirée avec un TOC Beat Club augmenté pour une clôture aux allures de dancefloor expérimentale.

Retrouvez : PCP, Stefan Orin Trio, Quartet Voix Batterie, Nicolas Mahieux solo, Out To Breathe, Peter Orins solo, BI-KI?, Rhapsodie Juridique de Clio Simon, Fred l’Homme solo, Toc Beat Club, Guorn et David Frimas.

https://www.youtube.com/watch?v=7JgNTTOa5os

Dimanche 17.09

14h-18h30

Pour ce deuxième jour à la Gare Saint Sauveur, Muzzix vous propose de participer à un parcours sonore et déambulatoire préparé avec la complicité du percussionniste portugais Gustavo Costa. Sillonnez les différents lieux à la rencontres des projets, des artistes et de leurs propositions parfois des plus étonnantes. Le groupe Pianoise assurera une performance de ses pianos bien bruités dans la Halle B tandis que dans la salle de cinéma sera projeté « La vie des Bausseron de Nanteuil-sur-Aisne ». La soirée se terminera par le concert du murmur metal orchestra, orchestre bruitiste mené par David Bausseron et composé de participants du CADA de Lille et Lille Avenirs.

Retrouvez : Gustavo Costa, Laurent Petit, Aphar’s Cave, Abdou/Dang/Orins, Pianoise, La vie des Bausserons de Nanteuil-sur-Aisne, murmur metal orchestra

https://www.youtube.com/watch?v=Y1yVz80yJVY

Dans le cadre de l’Automne 2023 à la Gare Saint Sauveur avec lille3000.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

