Cet évènement est passé Atelier adulte Ferme urbaine « Booster son immunité avec les huiles essentielles » Gare Saint Sauveur Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Atelier adulte Ferme urbaine « Booster son immunité avec les huiles essentielles » Gare Saint Sauveur Lille, 9 septembre 2023, Lille. Atelier adulte Ferme urbaine « Booster son immunité avec les huiles essentielles » Samedi 9 septembre, 15h00 Gare Saint Sauveur Gratuit (accessible dans la limite des places disponibles) Au cours de cet atelier, nous parcourons, les différentes huiles essentielles pour préparer son organisme aux infections hivernales, booster ou moduler son immunité. Vous repartirez avec un stick inhalateur personnalisé. Informations pratiques

Durée : 2h

Lieu : RDV à la Ferme urbaine de la Gare Saint Sauveur Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T15:00:00+02:00 – 2023-09-09T17:00:00+02:00

2023-09-09T15:00:00+02:00 – 2023-09-09T17:00:00+02:00 © Valérie Loin Naturopathe Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Gare Saint Sauveur Adresse 17 bd Jean Baptiste Lebas Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Gare Saint Sauveur Lille latitude longitude 50.627319;3.069793

Gare Saint Sauveur Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/