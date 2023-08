BBBig BBBraderie au Cours St-So Gare Saint Sauveur Lille, 1 septembre 2023, Lille.

BBBig BBBraderie au Cours St-So 1 – 3 septembre Gare Saint Sauveur Entrée libre

VENDREDI

Ouverture : 12h – 02h

LANDROSE – 20H

Solo techno noise sauvage

LA JUNGLE – 21H

Duo basse/batterie entre techno, transe et noise

YETA (DJ SET) – 22H30

DJ set EBM, italo disco ou electro-clash

SAMEDI

Ouverture : 12h – 02h

GOMMETTE – 16H30

Minimal wave ? Art rock ? Avec le museau vers l’avant-garde

SPROT DIMANCHE – 17H30

Séance de sprot avec Professeure Postérieur et Frédéric Choupi

MON ALBERTEEN – 19H

Solo techno top dansant

YOLANDE BASHING – 20H30

Chanson électronique mélancolique et rageuse

THE SICK NURSES (DJ SET) – 22H

Electro déviant, disco mentale, techno planante

DIMANCHE

Ouverture : 12h – 21h

JIMI CONNORS EXPERIENCE – 16H

Lofi soft rock entre Fender et Federer

DE LA MANCHA – 17H30

Chansons pour réchauffer le cœur et les mollets

THEE SLEEPER (DJ SET) – 18H30

DJ set ambiant, psyché et cotonneux

INFOS

Toute la journée chez BB : barbecues en libre-service, pétanque et jeux de plein-air, transats, buvette et terrasse ensoleillée !

– Gratuit

– Restauration maison sur place par La Cantine du Chat & more

– Pas de stands de braderie sur site

– 25 boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille

>> Evénement Facebook <<

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-01T12:00:00+02:00 – 2023-09-01T23:59:00+02:00

2023-09-03T12:00:00+02:00 – 2023-09-03T21:00:00+02:00

BB – La Guinguette du Cours St-So