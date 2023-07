Atelier jeune public « Minirama » Gare Saint Sauveur Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Atelier jeune public « Minirama » Gare Saint Sauveur Lille, 26 août 2023, Lille. Atelier jeune public « Minirama » Samedi 26 août, 14h30 Gare Saint Sauveur Inscriptions sur place, dans la limite des places disponibles. Atelier de modélisme miniature. Viens composer ton jeu de construction XXS. Maxi fun, mini pièces ! Informations pratiques

Durée : environ 1h par séance

Âge : à partir de 6 ans

Lieu : Présentez- vous en Halle B, espace Ateliers Créatifs (à côté de l’exposition « Range ta chambre ! »)

Tout enfant doit être accompagné d’un adulte. Proposé par les médiateurs de lille3000. Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T14:30:00+02:00 – 2023-08-26T17:30:00+02:00

