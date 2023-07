Marc Jean b2b Kapak Gare Saint Sauveur Lille, 24 août 2023, Lille.

Alias idiot pour profil décomplexé. Influencé par la Belgique où il a vécu plusieurs années et par l’esprit des festivals, Marc Jean prône avant tout le partage d’un esprit festif. Inlassable arpenteur d’événements en tous genres et avide de transmission, il se retrouve à la direction artistique et l’organisation de soirées à Lille avec le collectif La Classique et le LAPS Festival. C’est désormais derrière les platines qu’il transmet sa bonne humeur et sa vision de la fête, en naviguant entre les styles sans se mettre de barrière, mais en laissant transparaitre les influences disco, funk et house qui l’ont vu grandir. Dernièrement, il rejoint l’écurie Maison Records Selectors, tout droit sortie du disquaire bruxellois éponyme, avec qui il partage régulièrement les platines entre Lille et Bruxelles.

Dj et producteur incontournable de la scène drum & bass Lilloise et

membre des collectifs Hard Bass Dealers et Resistance ;

Kapak distille un son résolument éclectique couvrant l’ensemble

du spectre bass music.

Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.

