HITS #3 – DSDMT all night long Gare Saint Sauveur Lille, 17 août 2023, Lille.

HITS #3 – DSDMT all night long Jeudi 17 août, 19h30 Gare Saint Sauveur Entrée Libre

DJ depuis bientôt 11 ans, il décide très vite d’organiser ses propres événements et créé avec un groupe d’artistes l’association/collectif Lillois « Les Escales ».

Producteur depuis 4 ans, il prend part dans la création et la gestion du NBR Gang, sur lequel il sort son premier EP « Music Is The Answer » en Octobre 2020. Il sortira ensuite un EP 2 titres avec son acolyte KTN380 et la chanteuse Naja Loan : Stayin’ at Home, et enfin un nouveau single sorti tout récemment « Your Time Is Up » aux influences breakées.

Il trouve son inspiration dans les musiques du monde, le jazz, la disco, la soulful et la house et propose des sets où « plaisir » et « partage » sont mots d’ordre.

Proposé par le Bistrot de St So

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-17T19:30:00+02:00 – 2023-08-17T23:29:00+02:00

2023-08-17T19:30:00+02:00 – 2023-08-17T23:29:00+02:00

Les Escales Musicales