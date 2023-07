• DISCONOCLASM • par Clémentine Gare Saint Sauveur Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord • DISCONOCLASM • par Clémentine Gare Saint Sauveur Lille, 5 août 2023, Lille. • DISCONOCLASM • par Clémentine Samedi 5 août, 19h30 Gare Saint Sauveur Entrée libre //

♫ https://www.mixcloud.com/clembontempi/

► Diggeuse de bac à disques depuis 97, les Lillois connaissent bien Clémentine pour ses sets, à l’image de sa collection : éclectiques et colorés.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

~ ~

> Entrée GRATUITE

> Terrasse jusqu’à minuit

> Métro ligne 2 : Arrêt Grand Palais Proposé par le Bistrot de St So Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/3592229264437228 »}] [{« link »: « https://www.mixcloud.com/clembontempi/ »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-05T19:30:00+02:00 – 2023-08-06T00:30:00+02:00

2023-08-05T19:30:00+02:00 – 2023-08-06T00:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Gare Saint Sauveur Adresse 17 bd Jean Baptiste Lebas Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Gare Saint Sauveur Lille

Gare Saint Sauveur Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/