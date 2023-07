Atelier jeune public « Les jeux d’enfants » Gare Saint Sauveur Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Atelier jeune public « Les jeux d’enfants » Gare Saint Sauveur Lille, 5 août 2023, Lille. Atelier jeune public « Les jeux d’enfants » Samedi 5 août, 14h30 Gare Saint Sauveur Tout enfant doit être accompagné d’un adulte Atelier théâtre. Vincent a retrouvé les vieux joujoux de papy, et il cherche des copains pour son voyage temporel. Une petite photo immortalisera cette aventure. Les jouets changent, pas les enfants! Informations pratiques

Durée : environ 30 min par séance

Âge : à partir de 4 ans

Lieu : Présentez- vous en Halle B, espace Ateliers Créatifs (à côté de l’exposition « Range ta chambre ! »)

Tout enfant doit être accompagné d’un adulte Proposé par les médiateurs de lille3000. Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-05T14:30:00+02:00 – 2023-08-05T17:30:00+02:00

2023-08-05T14:30:00+02:00 – 2023-08-05T17:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Gare Saint Sauveur Adresse 17 bd Jean Baptiste Lebas Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Gare Saint Sauveur Lille

Gare Saint Sauveur Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/