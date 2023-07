BEFORE du Festival Plein Air // Bistro de ST SO – DSDMT + Anne Solo Gare Saint Sauveur Lille, 29 juillet 2023, Lille.

BEFORE du Festival Plein Air // Bistro de ST SO – DSDMT + Anne Solo Samedi 29 juillet, 19h30 Gare Saint Sauveur Entrée libre

☀️ Le Festival Plein Air organise son before au Bistro de ST SO, à Lille, le samedi 29 juillet ☀️

~ ~ INFOS PRATIQUES

> Entrée GRATUITE

> 19h – 23h30

> Métro ligne 2 : Arrêt Grand Palais

> Evénement soumis à une jauge

~ ~ PROGRAMMATION ~

19h00 – 21h16 // DSDMT (Djset)

21h15 – 23h30 // ANNE SOLO (Djset)

// DSDMT

DJ depuis bientôt 11 ans, il décide très vite d’organiser ses propres événements et créé avec un groupe d’artistes l’association/collectif Lillois « Les Escales ». Producteur depuis 4 ans, il prend part dans la création et la gestion du NBR Gang, sur lequel il sort son premier EP « Music Is The Answer » en Octobre 2020. Il sortira ensuite un EP 2 titres avec son acolyte KTN380 et la chanteuse Naja Loan : Stayin’ at Home, et enfin un nouveau single sorti tout récemment « Your Time Is Up » aux influences breakées. Aujourd’hui, il est l’organisateur principal des soirées HITS à St So et des soirées « Les Escales invitent… » à La Suite.

Il trouve son inspiration dans les musiques du monde, le jazz, la disco, la soulful et la house et propose des sets où « plaisir » et

« partage » sont mots d’ordre.

♫ https://soundcloud.com/dsdmtlille

// ANNE SOLO

D’abord photographe, puis co-fondatrice du collectif Euphoria, Anne Solo est passée de l’objectif aux platines en naviguant dans un spectre large de Deep Techno et Progressive House.

A travers la photo, Anne Solo cherche à créer des ponts entre différentes esthétiques. Une démarche qui se prolonge dans ses sets, rythmés autour de plusieurs styles et teintés d’émotions.

♫ https://soundcloud.com/anne_solo

Chope ton pass pour le Festival Plein Air et profite de la toute nouvelle expéience camping du festival : https://bit.ly/3I72fOS

Proposé par le Bistrot de St So

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-29T19:30:00+02:00 – 2023-07-29T23:30:00+02:00

© Le Bistrot de St So