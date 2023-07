Atelier Cyanotype – Lucile Ometz Gare Saint Sauveur Lille Catégories d’Évènement: Lille

Lucile Ometz est artiste – auteure, son travail s’articule principalement autour de l’écriture, de la marche et de la performance. Ses actions sont presque toujours participatives et/ou collaboratives. Elle fait du cyanotype l’été pour le plaisir d’être attentive au contraste ombre/soleil et pour produire des images bleues avec des inconnu.es. ATELIER CYANOTYPE C’est un procédé photographique par contact qui donne des images bleues (et blanches quand le support est blanc).

Au programme : petite balade au Cours St-So avec relevé végétal, composition picturale, insolation des images au soleil puis révélation à l’eau.

Une fois sèches, vous pourrez emporter vos créations ! INFOS – Gratuit, sur inscriptions : bb.coursstso@gmail.com (préciser nom, prénom, nombre d’inscrits)

– 14h – 16h

Au programme : petite balade au Cours St-So avec relevé végétal, composition picturale, insolation des images au soleil puis révélation à l'eau.

INFOS – Gratuit, sur inscriptions : bb.coursstso@gmail.com (préciser nom, prénom, nombre d'inscrits)
– 14h – 16h
– Au Cours St-So : 25 boulevard Jean-Baptiste Lebas

Gare Saint Sauveur
17 bd Jean Baptiste Lebas
Lille 59046
Lille-Centre
Nord
Hauts-de-France

