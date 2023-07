DJ Pass Gare Saint Sauveur Lille, 27 juillet 2023, Lille.

DJ Pass Jeudi 27 juillet, 19h00 Gare Saint Sauveur Entrée libre

// DJ PASS

S’il y a un dj qui mérite le titre d’incontournable, c’est bien lui. Depuis 84, Pass cultive sa passion pour le vinyle et son sens du groove. Des block parties du début des 90’s à ses résidences dans les clubs de la frontière franco-belge, Pass donne vie au dancefloor à l’aide de ses galettes secrètes.

En 2001, il se lance dans l’aventure du disquaire indépendant avec sa boutique Urban Music, meilleur endroit où chopper les plus pointus des sons Hip Hop.

Rendez-vous à ST SO pour un dj set funk, hip hop et Jazz !

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T19:00:00+02:00 – 2023-07-27T23:30:00+02:00