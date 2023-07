Thee Sleeper · Les DJ sets de BB Gare Saint Sauveur Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Thee Sleeper · Les DJ sets de BB Gare Saint Sauveur Lille, 23 juillet 2023, Lille. Thee Sleeper · Les DJ sets de BB Dimanche 23 juillet, 15h30 Gare Saint Sauveur Entrée libre Thee Sleeper Les sélections musicales de Thee Sleeper oscillent entre paysages sonores et chansons émouvantes : Ambiant, Dream Pop, Folk, Psyché, Jazz …

Pour se plonger dans une ambiance cotonneuse, et propice à la rêverie. Infos – Gratuit

– DJ set : 15h30 – 17h / BB est ouvert non-stop de 12h à 00h

– RDV au Cours St-So : 25 boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille Voir l’événement Facebook Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/ZmEDfihP »}] [{« link »: « https://fb.me/e/ZmEDfihP »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

