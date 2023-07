Montparnasse Musique Gare Saint Sauveur Lille, 21 juillet 2023, Lille.

Montparnasse Musique Vendredi 21 juillet, 19h00 Gare Saint Sauveur Entrée libre

Montparnasse Musique trouve un équilibre audacieux entre la passion du producteur franco-algérien Nadjib Ben Bella pour les rythmes organiques bruts et l’amour du DJ sud-africain Aero Manyelo pour la synthèse DIY dans le domaine numérique.de saveurs fraîches et travaillées ; le grain acoustique de l’Afrique traditionnelle combiné au pouls de Johannesburg moderne – gqom, kwaito, techno, afrohouse.

Ensemble, ils produisent un son électro-acoustique, chargé de crochets contagieux, sans compromis et authentique.

Line up :

Boulaone (Dj set)

Amazulu Nanga (Dj set)

Aero Manyelo (DJ set)

Montparnasse Musique (live)

Proposé par Ben Bella Jazz

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T19:00:00+02:00 – 2023-07-21T23:30:00+02:00

© Éric Beckman