Tennoë · Les DJ sets de BB Gare Saint Sauveur Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Tennoë · Les DJ sets de BB Gare Saint Sauveur Lille, 21 juillet 2023, Lille. Tennoë · Les DJ sets de BB Vendredi 21 juillet, 19h00 Gare Saint Sauveur Entrée libre Tennoë Des heures voir des jours à écouter, chercher, classer, trier de la musique du monde entier, voilà à quoi on pourrait résumer une partie de la passion de Tennoë pour la musique.

Dévoreur de musiques, Tennoë mélange musiques électroniques aux sonorités du monde entier. Il cherche à placer dans ses sets, le morceau découvert dans une sombre playlist inconnue ou sur la face B d’un vinyle poussiéreux dans le but de faire danser son public !

Membre de WWA INFOS – Gratuit

– DJ set : 19h / BB est ouvert non-stop de 12h à 23h

– RDV au Cours St-So : 25 boulevard Jean-Baptiste Lebas – Lille >> Evénement Facebook : cliquez ici Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/304Hg8i8j »}] [{« link »: « https://fb.me/e/304Hg8i8j »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T19:00:00+02:00 – 2023-07-21T23:30:00+02:00

2023-07-21T19:00:00+02:00 – 2023-07-21T23:30:00+02:00 © BB • La Guinguette du Cours St-So Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Gare Saint Sauveur Adresse 17 bd Jean Baptiste Lebas Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Gare Saint Sauveur Lille

Gare Saint Sauveur Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/