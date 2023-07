Amour Tempête · Concert Gare Saint Sauveur Lille, 20 juillet 2023, Lille.

Amour Tempête · Concert Jeudi 20 juillet, 20h30 Gare Saint Sauveur Entrée libre

Amour Tempête

Facebook / Instagram

Avec Amour Tempête la pression atmosphérique monte en flèche sur la pop. Ces quatre cupidons multi-instrumentistes allument des feux en nous grâce à une poésie intime écrite en français, anglais et allemand. Ils élaborent des chansons aux arrangements soignés et aux multiples facettes. On y retrouve des formes inventives à la Dirty Projectors et un côté planant à la Daughter.

En prévision : riffs de guitare chaloupés, harmonies vocales teintées de folk, mélodies entêtantes de claviers et groove électrisant du tandem basse batterie.

Forte probabilité de coup de foudre musical.

Cliquez-ici pour écouter Amour Tempête

Infos

– Gratuit

– à 20h30 (BB est ouvert de 12h à 00h)

– RDV au Cours St-So : 25 boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille

Voir l’événement Facebook

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/5vQY9qL0f »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/amourtempete »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@amourtempete) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/280205126_288379773509096_3828525946786689038_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=SAVmqZ3ZcMgAX9nJTyO&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfBpHuhx3XC9JMCAVvoMXQ8Sn0le2pom_7sLIg0w8qKmcw&oe=64CB4F93 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/amourtempete/ », « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/amourtempete/?fbclid=IwAR1MlqfUODN0QMwPry0z26TKXHhi6LY6weDpBNX_9oZDaNwlQxRAmTohBxs »}, {« data »: {« author »: « Amour Tempu00eate », « cache_age »: 86400, « description »: « Amour Tempu00eaten »Your Lies » Issu de l’EP ‘Seasons’ (Araki Records, 2023)nCOMMANDEZ l’EP au format vinyl ou digital : https://amourtempete.bandcamp.comnnhttps://www.facebook.com/amourtempete/nhttps://www.instagram.com/amourtempete/nnEnregistru00e9 en live au Mu00e9ta-Lunair (Loos)nPrise de son : JC CaronnMixage : Yoann BellefontnMastering : R3myboynVidu00e9o : Henri ArduinCru00e9ation paravent : Hugo LepoutrenAmour Tempu00eate : Andru00e9a Schindler, Lu00e9o Rathier, Yoann Bellefont, Thu00e9o Lanau », « type »: « video », « title »: « Amour Tempu00eate – Your Lies (Live) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/ktoXYtB5pdU/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=ktoXYtB5pdU », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCgeGgxjgw7Z6YFalbAbt-Uw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=ktoXYtB5pdU&fbclid=IwAR0ENbu5IltW7jYqnmDnwZaY7YFKbWN1PQBWZF7rmZjHLAbtuhb59D9p2lQ »}, {« link »: « https://fb.me/e/5vQY9qL0f »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T20:30:00+02:00 – 2023-07-20T22:00:00+02:00

2023-07-20T20:30:00+02:00 – 2023-07-20T22:00:00+02:00

© BB · La Guinguette du Cours St-So