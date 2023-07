• FROU JUICE dj set • Gare Saint Sauveur Lille, 20 juillet 2023, Lille.

• FROU JUICE dj set • Jeudi 20 juillet, 19h00 Gare Saint Sauveur Entrée libre

// FROU JUICE dj set

♫ https://soundcloud.com/frou-j?ref=clipboard&p=i&c=1

► Frou-j multipolaire musicale prend comme trame de fond, la dance.

Qu’elle soit 70’s ou 80’s, l’influence noire du groove est toujours présente par les teintes disco, house, zouk.

Membre du groove des famille, il est déterminé à vous faire frétiller les arêtes.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/frou-j?ref=clipboard&p=i&c=1 »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T19:00:00+02:00 – 2023-07-20T23:30:00+02:00

© Le Bistrot de St So