Charlie Levan & Dixie Snider · Les DJ sets de BB Gare Saint Sauveur Lille, 16 juillet 2023, Lille.

Charlie Levan & Dixie Snider · Les DJ sets de BB Dimanche 16 juillet, 16h00 Gare Saint Sauveur Entrée libre

Charlie Levan & Dixie Snider

Ce dimanche, Charlie Levan et Dixie Snider viennent prendre le controle des platines à la Friche afin de délivrer un de leurs set dejanté, riche en pépites de tous genres.

Après Paris et Berlin, c’est à Lille que le duo dynamique Barcelonais atterit pour vous faire danser sur leur beats imprédictibles et envoutants d’hier et de demain. Compagnons de mix depuis belle lurette, ces deux énergumènes ont plus d´un tour dans leur sac pour vous faire voyager à travers leur univers musical unique et captivant.

Au programme: New Beat, Italo, Cosmic, EBM & Electro afin de satisfaire les auditeurs les plus avertis et les danseurs les plus exigeants.

Découvrez leur mixtapes ici !

Infos

– Gratuit

– DJ set : 16h / BB est ouvert non-stop de 12h à 00h

– RDV au Cours St-So : 25 boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille

Voir l’événement Facebook

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/2Tfc3qARf »}] [{« data »: {« author »: « Charlie Levan », « cache_age »: 86400, « description »: « Listen to Operacion Retorno by Charlie Levan #np on #SoundCloud », « type »: « rich », « title »: « Operacion Retorno by Charlie Levan », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/artworks-TVFloMMrsFfZyI9E-Otzb0g-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/lilvan90/sets/operacion-retorno?si=5f4a2acf9f944e958a5bf15c04c716c6&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/lilvan90 », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://on.soundcloud.com/AH469 »}, {« link »: « https://fb.me/e/2Tfc3qARf »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T16:00:00+02:00 – 2023-07-16T18:00:00+02:00

2023-07-16T16:00:00+02:00 – 2023-07-16T18:00:00+02:00

© BB · La Guinguette du Cours St-So