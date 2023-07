Clémentine B2B Farai · Les DJ sets de BB Gare Saint Sauveur Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Clémentine B2B Farai · Les DJ sets de BB Gare Saint Sauveur Lille, 15 juillet 2023, Lille. Clémentine B2B Farai · Les DJ sets de BB Samedi 15 juillet, 19h00 Gare Saint Sauveur Entrée libre Clémentine Diggeuse de bac à disques depuis 97, les Lillois connaissent Clémentine pour ses sets à l’image de sa collection : éclectiques et colorés. Fan de disco, acid, wave, balearic beat, Detroit (de Motown à Underground Résistance), de early house, de funk… Clémentine privilégie les atmosphères intimistes pour vivre une expérience partagée avec le public.

Cliquez-ici pour écouter Clémentine Infos – Gratuit

– DJ set : 19h – 23h30 / BB est ouvert non-stop de 12h à 00h

– Gratuit
– DJ set : 19h – 23h30 / BB est ouvert non-stop de 12h à 00h
– RDV au Cours St-So : 25 boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille

Gare Saint Sauveur
17 bd Jean Baptiste Lebas
Lille 59046
Lille-Centre
Nord
Hauts-de-France

2023-07-15T19:00:00+02:00 – 2023-07-15T23:30:00+02:00

2023-07-15T19:00:00+02:00 – 2023-07-15T23:30:00+02:00

