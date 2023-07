La boum du Collectif Pépites x Bistrot de St So Gare Saint Sauveur Lille, 15 juillet 2023, Lille.

Après une année à vous proposer toujours plus de marchés et d’évènements ultra cool, composés des meilleurs entrepreneurs de la métropole Lilloise, le Collectif Pépites vous invite à venir souffler sa première bougie à l’occasion d’un boum à Bistrot St-SO !

Au programme :

– Deux jours de fêtes et de rencontres !

– Plus de 35 exposants adhérents présents, regroupant des univers variés : Friperies, Brocantes, Illustrations, Bijoux, Créations et bien d’autres encore.

– Ambiance musicale rétro et animations day & night

Samedi 15/07

19h > 21h30 en terrasse : DJ Vince

► Enfant terrible des années 80, DJ Vince a pour seul objectif de vous faire trembler et trémousser sur les hits qui ont bercé votre jeunesse.

21h45-00h30 en intérieur : Géraldine & Wesley

Géraldine

♫ https://www.mixcloud.com/ge-raldine/

► Dj, créatrice d’ambiance depuis 2010 et enrichie d’un parcours dans l’événementiel depuis 2002, Géraldine connaît de délicieuses recettes pour vous faire passer un bon moment en sa compagnie ! Géraldine se définit comme une styliste musicale car sa passion est de transformer toute personne en danseur.

Ca commence par un claquement de pied, un mouvement de tête, un déhanché, un total lâcher prise, pour se finir en bras en l’air !

Wesley

► Dans les années 2000, Wesley s’est mis au mix, influencé par la culture musicale des clubs franco-belges.

Il prend régulièrement les platines des Apéro-mix de son école. C’est lors de ces soirées qu’il rencontra Dj Byron (Klaps –Babaorum) avec lequel il a partagé de mémorables duos.

Suite à cette entente naturelle, Byron introduit Wesley à radio Galaxie-95.3 pour laquelle il honora une résidence de plus de 13 ans, tout les dimanche, de 18h à 19h. Ces émissions vont lui permettre de développer différents styles, passant ainsi de la house à l’électro house et à l Minimal pour finalement s’épanouir dans la Techno.

Aujourd’hui, il se produit dans différents clubs et bar de la région (Magazine, H2O, le Pulse, Café d’Anvers, Moog Analogic Bar…)

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T12:00:00+02:00 – 2023-07-16T00:30:00+02:00

2023-07-16T12:00:00+02:00 – 2023-07-16T20:00:00+02:00

© Bistrot de St So