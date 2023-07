Guilman & Mouf : Allons enfants de la party · Les DJ sets de BB Gare Saint Sauveur Lille, 14 juillet 2023, Lille.

Guilman & Mouf : Allons enfants de la party · Les DJ sets de BB Vendredi 14 juillet, 19h00 Gare Saint Sauveur Entrée libre

Guilman & Mouf

Le jour de Gloria Gaynor est arrivé

Contre nous de la tyrannie Cordy

Entendez-vous dans les Compagnies Créoles

Mugir ces féroces Soldat Louis ?

Souchon, Souchon,

Francky Vincent impur

Abreuve nos microsillons

Un Gigi l’Amorosé Piscine pour tous

On s’en Balavoine.

#allonsenfantsdelaparty

A écouter ici et ici !

Infos

– Gratuit

– DJ set : 19h – 23h30 / BB est ouvert non-stop de 12h à 00h

– RDV au Cours St-So : 25 boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille

Voir l’événement Facebook

Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T19:00:00+02:00 – 2023-07-14T23:30:00+02:00

© BB · La Guinguette du Cours St-So