Alien She · Les DJ sets de BB Jeudi 13 juillet, 19h30 Gare Saint Sauveur Entrée libre

Attachez vos ceintures et laissez-vous emporter dans l’univers déchaîné de Alien She !

Le duo formé par les lilloises Didine et Léonie, prépare un set aux rythmes punk, disco et 80’s pour danser sans relâche. Leur rencontre sur la scène underground de Lille n’a rien du hasard… C’est une connexion propulsée par leur amour commun pour le rock et l’organisation de concerts dans des lieux alternatifs au sein du collectif E.T Aloha.

Infos

– Gratuit

– DJ set : 19h30 – 23h30 / BB est ouvert non-stop de 12h à 00h

– RDV au Cours St-So : 25 boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T19:30:00+02:00 – 2023-07-13T23:30:00+02:00

© BB · La Guinguette du Cours St-So