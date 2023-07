Atelier enfants · Wundertüte Gare Saint Sauveur Lille, 9 juillet 2023, Lille.

Atelier enfants · Wundertüte Dimanche 9 juillet, 15h00 Gare Saint Sauveur Entrée libre

Wundertüte

À 2 mains ou à 4, viens créer un lampion gai et coloré, à ton image.

Lors de cet atelier en accès libre, tu trouveras de quoi ajouter motifs, couleurs et autres rubans colorés à un lampion chinois pour ajouter une touche de fête chez toi !

Et en plus, c’est toi qui l’as fait !

Instagram / Facebook

Infos

– 15h / 17h

– Gratuit, en accès libre

– RDV au Cours St-So : 25, boulevard Jean-Baptiste Lebas

Voir l’événement Facebook

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/6H8E6VWmG »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@wundertute) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/79850712_2607047446088231_3609857026592604160_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=u1HC9DhBqPwAX9vIpYr&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&oh=00_AfB35kiWT5-0DVKFfq3R5sZrOMGplWeiiH_SZEEz2RuAGw&oe=64CB61CD », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/wundertute/ », « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/wundertute/?fbclid=IwAR3JsGlv6al1OeIdCoSTFezVawqfiZxmIXaiNWHoSeYXeLHEoOKa3t2zl9w »}, {« link »: « https://www.facebook.com/Studio.Wundertute »}, {« link »: « https://fb.me/e/6H8E6VWmG »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T15:00:00+02:00 – 2023-07-09T17:00:00+02:00

2023-07-09T15:00:00+02:00 – 2023-07-09T17:00:00+02:00

© BB · La Guinguette du Cours St-So