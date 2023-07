Ukulélé session · Le C.O.U.L.E Gare Saint Sauveur Lille, 9 juillet 2023, Lille.

Ukulélé session · Le C.O.U.L.E Dimanche 9 juillet, 14h00 Gare Saint Sauveur Entrée libre

LE C.O.U.L.E

Depuis 2004, le C.O.U.L.E (Club Olympique de Ukulélé de Lille et des Environs) invite tous les ukulélistes du grand Nord à ses sessions. Il pose cette saison ses valises au Cours St-So deux dimanches par mois.

Envie de partager des techniques de jeu et des infos sur le ukulélé ? De jouer ensemble et rencontrer des futurs partenaires de groupe ? De passer un moment convivial en musique ?

Les sessions sont gratuites et ouvertes sans condition de niveau ou d’âge. L’important c’est de ukuléler !

INFOS

– Gratuit

– A partir de 14h

– Accessible à toutes et tous, avec votre ukulélé !

– RDV au Cours St-So : 25, boulevard Jean-Baptiste Lebas

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.

