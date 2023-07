Session Couture • Navard Gare Saint Sauveur Lille, 2 juillet 2023, Lille.

Session Couture • Navard Dimanche 2 juillet, 15h00 Gare Saint Sauveur Entrée libre

SESSION COUTURE

Navard, c’est Pauline, créatrice textile lilloise touche à tout, upcycleuse redonnant vie aux fripes usées, patchworkeuse-assembleuse de bout de tissus & sérigraphieuse en série, dans la digne tradition des arts du fil et à l’exploration du folklore du futur.

La créatrice d’upcycling Pauline aka Navard te propose de remédier à cela en se retrouvant entre copain.e.s de cousette autour d’une bière ou boisson fraîche.

Tu te ramènes avec ton ouvrage de broderie, patchwork, tricot, macramé, sashiko… (en gros, tous travaux en art du fil faits à la main accepted, on oublie la machine) et tu viens passer un bon moment entre fadas des aiguilles pour s’échanger des bons tip’s bien filés et/ou des bonnes vannes.

Et si tu veux te lancer mais que tu n’as encore jamais testé, on aura quelques ouvrages pour débutant à te proposer.

Viens donc !

INFOS

– Gratuit

– À partir de 15h

– Session accessible à tous

– RDV au Cours St-So : 25, boulevard Jean-Baptiste Lebas

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T15:00:00+02:00 – 2023-07-02T17:00:00+02:00

© BB • La Guinguette du Cours St-So